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«Милан» планирует провести переговоры с Ибрагимовичем по новому контракту

07 Декабря 2020, 11:33,

Global Look Press

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара поведал о том, как обстоит дело с переговорами по новому трудовому договору со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.

«Клуб еще не начинал переговоры с Ибрагимовичем по новому трудовому договору. Мы дождемся оптимального момента, когда Златан будет готов к этому.

Ибра уже доказал, что хочет остаться в «Милане». Клуб тоже ему многое даст. Надеемся на дальнейшее сотрудничество», - приводит слова функционера портал Goal.com.

В текущем сезоне чемпионата Италии 39-летний шведский форвард сыграл шесть поединков и забил десять голов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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