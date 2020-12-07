«Милан» планирует провести переговоры с Ибрагимовичем по новому контракту

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07 Декабря 2020, 11:33,
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Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара поведал о том, как обстоит дело с переговорами по новому трудовому договору со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.
«Клуб еще не начинал переговоры с Ибрагимовичем по новому трудовому договору. Мы дождемся оптимального момента, когда Златан будет готов к этому.
Ибра уже доказал, что хочет остаться в «Милане». Клуб тоже ему многое даст. Надеемся на дальнейшее сотрудничество», - приводит слова функционера портал Goal.com.
В текущем сезоне чемпионата Италии 39-летний шведский форвард сыграл шесть поединков и забил десять голов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Златан Ибрагимович