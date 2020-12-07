«Барселона» хочет подписать футболиста «Аталанты»

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07 Декабря 2020, 10:06,
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Полузащитник Мартен де Рон, выступающий за «Аталанту», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании. Об этом информирует издание Todofichajes.
Согласно данным источника, заинтересованность в услугах 29-летнего футболиста проявляет каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» рассчитывают подписать игрока бесплатно, поскольку его контракт с клубом из Бергамо истекает летом 2021-го года. В трансфере де Рона лично заинтересован главный тренер каталонцев Рональд Куман.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии полузащитник провел семь поединков, отметившись одним забитым мячом.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Трансферы футбола - зима 2021, Мартен де Рон