«Милан» забивает в 30 матчах Серии А подряд

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07 Декабря 2020, 09:25,
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В рамках десятого тура чемпионата Италии «Милан» на выезде встречался с генуэзской «Сампдорией». Подопечные Стефано Пиоли отпраздновали победу со счетом 2:1.
Как сообщает Opta в «Твиттере», «россонери» смогли поразить ворота соперника в 30-м матче подряд в Серии А. Это новый клубный рекорд по результативной серии в национальном чемпионате.
В последний раз миланский гранд не забивал в национальном чемпионате шестого января.
Подопечные Стефано Пиоли набрали 26 очков и уверенно лидируют в турнирной таблице Серии А. «Россонери» опережают ближайшего преследователя на пять пунктов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан