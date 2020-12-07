Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Милан» забивает в 30 матчах Серии А подряд

07 Декабря 2020, 09:25,

Global Look Press

В рамках десятого тура чемпионата Италии «Милан» на выезде встречался с генуэзской «Сампдорией». Подопечные Стефано Пиоли отпраздновали победу со счетом 2:1.

Как сообщает Opta в «Твиттере», «россонери» смогли поразить ворота соперника в 30-м матче подряд в Серии А. Это новый клубный рекорд по результативной серии в национальном чемпионате.

В последний раз миланский гранд не забивал в национальном чемпионате шестого января.

Подопечные Стефано Пиоли набрали 26 очков и уверенно лидируют в турнирной таблице Серии А. «Россонери» опережают ближайшего преследователя на пять пунктов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан
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