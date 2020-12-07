«Милан» забивает в 30 матчах Серии А подряд

В рамках десятого тура чемпионата Италии «Милан» на выезде встречался с генуэзской «Сампдорией». Подопечные Стефано Пиоли отпраздновали победу со счетом 2:1.

Как сообщает Opta в «Твиттере», «россонери» смогли поразить ворота соперника в 30-м матче подряд в Серии А. Это новый клубный рекорд по результативной серии в национальном чемпионате.

В последний раз миланский гранд не забивал в национальном чемпионате шестого января.

Подопечные Стефано Пиоли набрали 26 очков и уверенно лидируют в турнирной таблице Серии А. «Россонери» опережают ближайшего преследователя на пять пунктов.