«Милан» выдал лучший старт в Серии А за 65 лет

В рамках десятого тура итальянской Серии А «Милан» на выезде встречался с генуэзской «Сампдорией». «Россонери» отпраздновали победу со счетом 2:1.

Как сообщает «Твиттер» OptaPaolo, миланский гранд показал лучший старт в итальянском чемпионате за последние 65 лет. Подопечные Стефано Пиоли победили в восьми из десяти матчей Серии А.

Стоит отметить, что лучший старт в истории «Милан» показал в сезоне-1954/1955. Тогда клуб отпраздновал девять побед в десяти стартовых турах.

«Россонери» набрали 26 очков и уверенно лидируют в турнирной таблице Серии А. «Милан» опережает ближайшего преследователя на пять баллов.