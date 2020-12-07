Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Милан» выдал лучший старт в Серии А за 65 лет

07 Декабря 2020, 08:20,

Global Look Press

В рамках десятого тура итальянской Серии А «Милан» на выезде встречался с генуэзской «Сампдорией». «Россонери» отпраздновали победу со счетом 2:1.

Как сообщает «Твиттер» OptaPaolo, миланский гранд показал лучший старт в итальянском чемпионате за последние 65 лет. Подопечные Стефано Пиоли победили в восьми из десяти матчей Серии А.

Стоит отметить, что лучший старт в истории «Милан» показал в сезоне-1954/1955. Тогда клуб отпраздновал девять побед в десяти стартовых турах.

«Россонери» набрали 26 очков и уверенно лидируют в турнирной таблице Серии А. «Милан» опережает ближайшего преследователя на пять баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан
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Комментарии (1)
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Zenituwka
07 Декабря 2020, 08:43

Красавцы. Главное так и продолжать.

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