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«Сампдории» не удалось остановить «Милан»

07 Декабря 2020, 00:42,

Global Look Press

«Милан» продолжает уверенно идти по дистанции чемпионата Италии. В воскресном матче 10-го тура Серии А «россонери» гостили у «Сампдории».

Протокол игры  
Сампдория 1:2 Милан
    45' Кесси Франк (0:1)
    77' Кастильехо Самуэль (0:2)
(1:2) Экдаль Олбин 82'    
Аудеро Эмиль Берешиньски Бартош   20' (Коллей Омар (   20') Феррари Алекс Тонелли Лоренцо Ауджелло Томмазо   81' (Лерис Мехди (   81') Кандрева Антонио Торсби Мортен Адриен Силва   26'   46' (Дамсгор Миккель (   46') Янкто Якуб   45'   46' (Экдаль Олбин (   46') Габбьядини Маноло   57' (Ла Гумина Антонино (   57') Квальярелла Фабио
Запасные: Йосида Майя Роша Кайке Равалья Никола Рамирес Гастон Верре Валерио Летица Карло Реджини Васко
Доннарумма Джанлуиджи Калабрия Давиде Габбия Маттео Романьоли Алессио Тео Эрнандес Тонали Сандро Кесси Франк   5' Салемакерс Алексис   76' (Кастильехо Самуэль (   76') Чалханоглу Хакан   90' (Крунич Раде (   90') Диас Брахим   46' (Хёуге Йенс (   46') Ребич Анте
Запасные: Дуарте Леонардо Конти Андреа Коломбо Лоренцо Мальдини Даниэль Мионич Антонио Калюлю Пьер Доннарумма Антонио Татарушану Чиприан Далот Диогу
06 декабря. Стадион "Луиджи Феррарис".

Первый тайм получился боевым и вязким, а самое интересно начало происходить в концовке. Сначала команда из Генуи чудом избежала гола, так как мяч был выбит с ленточки рикошетом от штанги, а вскоре Франк Кесси реализовал пенальти. Сразу после 15-минутной паузы Сандро Тонали мог удваивать перевес, но за соперника снова сыграла стойка. Ближе к концу игры «Милан» добился своего - после прострела Анте Ребича от лицевой Самуэль Кастильехо удвоил счет. Интрига вернулась спустя пять минут, когда после прострела с углового Олбин Экдаль в борьбе с защитником протолкнул мяч за ленточку.

Финальный свисток прозвучал при счете 2:1. «Милан» с 26 очками в активе продолжает уверенно лидировать.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Сампдория
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