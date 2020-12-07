«Сампдории» не удалось остановить «Милан»

«Милан» продолжает уверенно идти по дистанции чемпионата Италии. В воскресном матче 10-го тура Серии А «россонери» гостили у «Сампдории».

Первый тайм получился боевым и вязким, а самое интересно начало происходить в концовке. Сначала команда из Генуи чудом избежала гола, так как мяч был выбит с ленточки рикошетом от штанги, а вскоре Франк Кесси реализовал пенальти. Сразу после 15-минутной паузы Сандро Тонали мог удваивать перевес, но за соперника снова сыграла стойка. Ближе к концу игры «Милан» добился своего - после прострела Анте Ребича от лицевой Самуэль Кастильехо удвоил счет. Интрига вернулась спустя пять минут, когда после прострела с углового Олбин Экдаль в борьбе с защитником протолкнул мяч за ленточку.

Финальный свисток прозвучал при счете 2:1. «Милан» с 26 очками в активе продолжает уверенно лидировать.