Ребич рассказал, на какой позиции предпочитает играть

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06 Декабря 2020, 23:59,
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Нападающий «Милана» Анте Ребич рассказал, на какой позиции он предпочитает играть.
«Наша команда всегда верила в свои сильные качества и делала всё возможное на поле.
Я чувствую себя лучше, играя слева, но могу выходить и на позиции центрального нападающего. Главное, что я помогаю своей команде. Самое важное для меня – это победы команды, с этим у нас всё хорошо. Голы ко мне ещё придут.
У меня было семь или восемь недель на восстановление, это было трудное время, но теперь я чувствую себя хорошо и надеюсь играть так, как я играл до травмы», - цитирует Ребича пресс-служба итальянского клуба.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, Анте Ребич