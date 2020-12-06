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Инсинье: «Гаттузо прав, я должен помогать поднимать настроение команде»

06 Декабря 2020, 23:27,

Global Look Press

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье остался доволен игрой своей команды в матче с «Кротоне» (4:0).

«Даже если не смотреть на то, что мы забили четыре гола, сегодня вы могли увидеть в нашем исполнении отличную командную игру. Нам было необходимо это.

Мы находимся в самом верху турнирной таблицы, будем стараться набирать три очка каждые выходные.

Слова Гаттузо? Я не знаю, что являюсь лидером. Я просто стараюсь работать для команды. Но тренер прав, я являюсь капитаном и должен помогать поднимать настроение.

Матч с «Реал Сосьедадом»? Это очень важная игра против большого клуба. Я понимаю, что без зрителей всё по-другому, но мы всё равно постараемся максимально использовать домашнее преимущество», - цитирует Инсинье Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Лоренцо Инсинье
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