Инсинье: «Гаттузо прав, я должен помогать поднимать настроение команде»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье остался доволен игрой своей команды в матче с «Кротоне» (4:0).

«Даже если не смотреть на то, что мы забили четыре гола, сегодня вы могли увидеть в нашем исполнении отличную командную игру. Нам было необходимо это.

Мы находимся в самом верху турнирной таблицы, будем стараться набирать три очка каждые выходные.

Слова Гаттузо? Я не знаю, что являюсь лидером. Я просто стараюсь работать для команды. Но тренер прав, я являюсь капитаном и должен помогать поднимать настроение.

Матч с «Реал Сосьедадом»? Это очень важная игра против большого клуба. Я понимаю, что без зрителей всё по-другому, но мы всё равно постараемся максимально использовать домашнее преимущество», - цитирует Инсинье Football Italia.