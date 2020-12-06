Де Лаурентис хочет, чтобы матч между «Ювентусом» и «Наполи» был переигран 13 января

«Наполи» не оставляет попыток добиться переигровки матча третьего тура чемпионата Италии с «Ювентусом», в котором неаполитанцам было присуждено техническое поражение за неявку на матч.

Как сообщает La Repubblica, президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис не согласен с решением дисциплинарной комиссии Серии А. Де Лаурентис хотел бы, чтобы матч между «Ювентусом» и «Наполи» был сыгран 13 января.

После девяти туров «Наполи» имеет семнадцать очков и располагается в верхней половине турнирной таблицы.

Напомним, что за неявку на матч «Наполи» не только было присуждено поражение, но и было снято одно очко.