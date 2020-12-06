​Роналду получил памятную футболку за 750 голов в карьере и выразил благодарность

На неделе в матче против киевского «Динамо» в рамках Лиге чемпионов нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил свой 750-й гол в карьере. Перед субботним дерби с «Торино» звёздный португалец получил от президента «старой синьоры» Андреа Аньелли памятную футболку по столь значимому поводу.

«Президент Аньелли, представляющий этот удивительный клуб в этот исторический момент моей карьеры. Особая благодарность команде: без вашей помощи я бы не справился, ребята! Вперёд! Все вместе ради достижения наших больших целей в этом сезоне», - подписал Роналду видео, опубликованное в Instagram.