​Ибрагимович показал пробежку в шортах и футболке при снегопаде

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в скором времени должен вернуться на поле после полученного мышечного повреждения. А пока шведский бомбардир опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он при снегопаде бегает в шортах и футболке.

«Попробуй меня остановить», - подписал видео Ибрагимович.

В шести матчах текущего чемпионата Италии Златан Ибрагимович записал на свой счёт десять голов. Именно шведский футболист на текущий момент возглавляет рейтинг бомбардиров Серии А, несмотря на три пропущенных матча.

Добавим, что в начале октября Златан Ибрагимович отпраздновал свой 39-й день рождения.