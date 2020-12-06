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​Конте: «Лукаку может стать одним из лучших нападающих в мире»

06 Декабря 2020, 12:52,

Global Look Press

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался по поводу нападающего своей команды Ромелу Лукаку.

«Я считаю, что он всё ещё может стать сильнее. Когда он прибыл в «Интер», я назвал его необработанным алмазом и почувствовал, что благодаря работе он сможет стать одним из лучших нападающих в мире. Лукаку находится на правильном пути. У него есть всё – физическая сила нападающего, а также скорость и сила квотербека в американском футболе.

У него всё хорошо, он знает, что нужно делать. Он сохраняет скромность и работает на команду. Я очень доволен им», - сказал Конте DAZN.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Ромелу Лукаку
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