​Конте: «Лукаку может стать одним из лучших нападающих в мире»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался по поводу нападающего своей команды Ромелу Лукаку.

«Я считаю, что он всё ещё может стать сильнее. Когда он прибыл в «Интер», я назвал его необработанным алмазом и почувствовал, что благодаря работе он сможет стать одним из лучших нападающих в мире. Лукаку находится на правильном пути. У него есть всё – физическая сила нападающего, а также скорость и сила квотербека в американском футболе.

У него всё хорошо, он знает, что нужно делать. Он сохраняет скромность и работает на команду. Я очень доволен им», - сказал Конте DAZN.