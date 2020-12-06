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​Итальянец Орсато признан лучшим арбитром года в мире

06 Декабря 2020, 01:03,

Евро-Футбол.Ру

Итальянец Даниэле Орсато признан лучшим футбольным арбитром 2020 года в мире. Он занял первое место в опросе, который был организован Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS). В опросе приняли участие представители 150 страх со всех континентов.

В этом году IFFHS вручает награды в 33-й раз. Впервые это состоялось в далёком 1987 году.

Стоит отметить, что работа Даниэле Орсато вызвала споры буквально несколько дней назад, когда итальянец обслуживал матч Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Игра завершилась со счётом 1:3, Фред был удалён с поля у хозяев.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Даниэле Орсато
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