​Итальянец Орсато признан лучшим арбитром года в мире

Итальянец Даниэле Орсато признан лучшим футбольным арбитром 2020 года в мире. Он занял первое место в опросе, который был организован Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS). В опросе приняли участие представители 150 страх со всех континентов.

В этом году IFFHS вручает награды в 33-й раз. Впервые это состоялось в далёком 1987 году.

Стоит отметить, что работа Даниэле Орсато вызвала споры буквально несколько дней назад, когда итальянец обслуживал матч Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Игра завершилась со счётом 1:3, Фред был удалён с поля у хозяев.