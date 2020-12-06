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Дубль Хакими помог «Интеру» продлить победную серию

06 Декабря 2020, 00:40,

Global Look Press

«Интер» продолжает победное шествие в Серии А после успешного матча 10-го тура против «Болоньи». В первом тайме Ромелу Лукаку вторым подряд ударом с линии вратарской открыл счет и еще до перерыва мог его удваивать, но запорол выход два в один. А вот Ашраф Хакими перед уходом на перерыв не сплоховал - 2:0. В середине второго тайма Эмануэль Виньято вернул интригу в игру, но тут же Хакими снова классно сыграл и после дриблинга снова вколотил мяч в сетку ворот - 3:1.

«Интер» вернул себе вторую строчку в таблице.

Протокол игры  
Интер Милан 3:1 Болонья
(1:0) Лукаку Ромелу 16'    
(2:0) Хакими Ашраф 45'    
    67' Виньято Эмануэль (2:1)
(3:1) Хакими Ашраф 70'    
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро   83' (Д'Амброзио Данило (   83') Хакими Ашраф   66'   71' (Барелла Николо (   71') Видаль Артуро   71' (Мартинес Лаутаро (   71') Брозович Марсело Гальярдини Роберто Перишич Иван Лукаку Ромелу   71' (Дармиан Маттео (   71') Санчес Алексис
Запасные: Сенси Стефано Янг Эшли Паделли Даниэле Филип Станкович Раноккия Андреа Эриксен Кристиан
Скорупски Лукаш Медель Гари   63' (Виньято Эмануэль (   63') Данило Ларанжера   74' Томиясу Такэхиро Де Сильвестри Лоренцо Схаутен Йерди Сванберг Маттиас   63' (Домингес Николас (   63') Хики Аарон   54'   63' (Omar Khailoti (   63') Сориано Роберто Барроу Муса   79' (Вергани Эдоардо (   79') Паласио Родриго   79' (Рабби Симоне (   79')
Запасные: Калабрези Артуро Бальдюрссон Андри-Фаннар Кингсли Майкл Сансоне Никола Да Коста Жуниор М'Байе Ибрахим Пас Нехуэн
05 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Болонья, Ашраф Хакими
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Комментарии (1)
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3Tituli
06 Декабря 2020, 00:48

Победа это конечно хорошо, но опять пропущенный мяч... В принципе сыграли достаточно уверенно и контролировали весь матч. ПыСы: Самый топовый момент когда Конте шлепнул ладонью по затылку Бастони во время замены. Так громко и хлестко, что на повторе этого момента парня аж скривило))))

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