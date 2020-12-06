Дубль Хакими помог «Интеру» продлить победную серию

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06 Декабря 2020, 00:40,
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«Интер» продолжает победное шествие в Серии А после успешного матча 10-го тура против «Болоньи». В первом тайме Ромелу Лукаку вторым подряд ударом с линии вратарской открыл счет и еще до перерыва мог его удваивать, но запорол выход два в один. А вот Ашраф Хакими перед уходом на перерыв не сплоховал - 2:0. В середине второго тайма Эмануэль Виньято вернул интригу в игру, но тут же Хакими снова классно сыграл и после дриблинга снова вколотил мяч в сетку ворот - 3:1.
«Интер» вернул себе вторую строчку в таблице.
Протокол игры
|Интер Милан
|3:1
|Болонья
|(1:0) Лукаку Ромелу 16'
|(2:0) Хакими Ашраф 45'
|67' Виньято Эмануэль (2:1)
|(3:1) Хакими Ашраф 70'
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Де Врей Стефан • Бастони Алессандро 83' ( Д'Амброзио Данило ( 83') • Хакими Ашраф 66' 71' ( Барелла Николо ( 71') • Видаль Артуро 71' ( Мартинес Лаутаро ( 71') • Брозович Марсело • Гальярдини Роберто • Перишич Иван • Лукаку Ромелу 71' ( Дармиан Маттео ( 71') • Санчес Алексис
Запасные: Сенси Стефано • Янг Эшли • Паделли Даниэле • Филип Станкович • Раноккия Андреа • Эриксен Кристиан
Скорупски Лукаш • Медель Гари 63' ( Виньято Эмануэль ( 63') • Данило Ларанжера • 74'Томиясу Такэхиро • Де Сильвестри Лоренцо • Схаутен Йерди • Сванберг Маттиас 63' ( Домингес Николас ( 63') • Хики Аарон 54' 63' ( Omar Khailoti ( 63') • Сориано Роберто • Барроу Муса 79' ( Вергани Эдоардо ( 79') • Паласио Родриго 79' ( Рабби Симоне ( 79')
Запасные: Калабрези Артуро • Бальдюрссон Андри-Фаннар • Кингсли Майкл • Сансоне Никола • Да Коста Жуниор • М'Байе Ибрахим • Пас Нехуэн
05 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Интер Милан, Болонья, Ашраф Хакими
Победа это конечно хорошо, но опять пропущенный мяч... В принципе сыграли достаточно уверенно и контролировали весь матч. ПыСы: Самый топовый момент когда Конте шлепнул ладонью по затылку Бастони во время замены. Так громко и хлестко, что на повторе этого момента парня аж скривило))))