Дубль Хакими помог «Интеру» продлить победную серию

«Интер» продолжает победное шествие в Серии А после успешного матча 10-го тура против «Болоньи». В первом тайме Ромелу Лукаку вторым подряд ударом с линии вратарской открыл счет и еще до перерыва мог его удваивать, но запорол выход два в один. А вот Ашраф Хакими перед уходом на перерыв не сплоховал - 2:0. В середине второго тайма Эмануэль Виньято вернул интригу в игру, но тут же Хакими снова классно сыграл и после дриблинга снова вколотил мяч в сетку ворот - 3:1.

«Интер» вернул себе вторую строчку в таблице.