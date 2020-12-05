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​Пирло – первый тренер «Ювентуса» за 26 лет, не проигравший ни одной из десяти стартовых игр чемпионата

05 Декабря 2020, 22:57,

Global Look Press

В субботу «Ювентус» отпраздновал победу в дерби с «Торино» с результатом 2:1. На текущий момент команда Андреа Пирло занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав двадцать очков посредством пяти побед и пяти ничьих.

Как сообщает Opta, Пирло является первым тренером «Ювентуса», который не проиграл ни одного из десяти стартовых игр чемпионата в топ-дивизионе. Речь идёт о периоде, когда за победу начали засчитывать три очка.

Добавим, что в Серии А три очка за победу вместо двух стали начислять с 1994 года.

Андреа Пирло возглавил «Ювентус» прошлым летом вскоре после ухода Маурицио Сарри.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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