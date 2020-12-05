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​«Трусливые твари»: Балотелли обратился к вандалам, повредившим его авто

05 Декабря 2020, 17:21,

Depositphotos

Нападающий Марио Балотелли, который в настоящий момент находится без клуба, обратился к вандалам, которые повредили его автомобиль. Итальянский форвард показал в «сториз» Instagram кадры с повреждениями. Можно увидеть, что злоумышленники выбили стекло со стороны пассажира.

«Я знаю, что вы, кем бы вы ни были, узнаете об этом сообщении. Я просто говорю, что вам лучше молиться, старательно молиться, что я никогда не узнаю, кто вы. Потому что в таком случае я позабочусь о том, чтобы закон преследовал вас всю жизнь, ведь я не могу сделать это по-другому. Трусливые твари», - написал Балотелли.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Марио Балотелли
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