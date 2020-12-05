Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ди Мария может перейти в итальянский топ-клуб

05 Декабря 2020, 12:26,

Global Look Press

Атакующий полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария планирует сменить клубную прописку в грядущее зимнее трансферное окно. 32-летний вингер задумался о переезде в итальянскую Серию А.

Как сообщает издание Calciomercato, представитель футболиста уже вступил переговоры с «Миланом» и туринским «Ювентусом». Ди Мария решил уйти из парижского гранда из-за недостатка игровой практики.

Анхель защищает цвета французского коллектива с 2015-го года. В нынешнем розыгрыше Лиги 1 аргентинский полузащитник провел семь поединков, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Анхель Ди Мария, Трансферы футбола - зима 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола