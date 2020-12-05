Ди Мария может перейти в итальянский топ-клуб

Атакующий полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария планирует сменить клубную прописку в грядущее зимнее трансферное окно. 32-летний вингер задумался о переезде в итальянскую Серию А.

Как сообщает издание Calciomercato, представитель футболиста уже вступил переговоры с «Миланом» и туринским «Ювентусом». Ди Мария решил уйти из парижского гранда из-за недостатка игровой практики.

Анхель защищает цвета французского коллектива с 2015-го года. В нынешнем розыгрыше Лиги 1 аргентинский полузащитник провел семь поединков, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.