Кассано: «Роналду может стать проблемой «Ювентуса», он думает только о голах»

Бывший нападающий «Милана» и «Интера» Антонио Кассано считает, что португалец Криштиану Роналду может стать проблемой для туринского «Ювентуса».

«Роналду может стать проблемой «Ювентуса». Криштиану не нужен клубу, чтобы стать чемпионом Италии. Клуб подписывал его для победы в Лиге чемпионов, но пока это не удалось.

Криштиану живет только ради голов, это не Лионель Месси, который делает лучше игру всей команды. Думаю, для командных взаимодействий лучше подходят Бензема и Левандовски», - приводит слова Кассано издание Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне Серии А 35-летний португалец забил восемь голов в пяти встречах.