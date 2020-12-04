Михайлович пообещал закончить карьеру для «крота» в «Болонье»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович разгневан присутствием в команде футболиста, который «сливает» в СМИ информацию о его тактических задумках.

- Я попробовал новую схему на тренировке только для того, чтобы узнать, кто именно говорит с журналистами, - заявил Михайлович на пресс-конференции перед игрой с «Интером». - Это было неожиданное для всех решение, и сейчас я провожу расследование. Обещаю, что когда вычислю виновника, прижму его к стене и сделаю так, что он больше не будет играть. Я не планирую внедрять новую схему. Я это сделал потому, что была закрытая тренировка, но сегодня всё просочилось в прессу. Обещаю, что я его найду, и тогда ему не поздоровится.

На сегодняшний день «Болонья» занимает 10-е место в Серии А.