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Конте – о победе над «Боруссией»: «Мы заткнули уши и думали только об игре»

04 Декабря 2020, 17:58,

Global Look Press

Наставник миланского «Интера» Антонио Конте пообщался с итальянскими журналистами.

«Победа над «Боруссией»? Мы заткнули уши и думали только об игре и о том, что мы должны сделать всё возможное. Конечно, усталость неизбежна. Мы сыграли четыре игры за одиннадцать дней, теперь мы получили один день на восстановление.

Трудность заключается в том, что мы должны сыграть все важные игры в кратчайшие сроки, никто не может нормально подготовиться за такое время.

Соперники «Интера» сейчас относятся к нам с повышенной внимательностью, но мы должны продолжать играть в свой футбол», - цитирует Конте Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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