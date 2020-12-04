Роналду – лучший игрок ноября в Серии А

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан игроком ноября в Серии А.

Как сообщает пресс-служба турнира, вручение награды состоится в субботу, 5 декабря, перед матчем между «Ювентусом и «Торино». Отмечается, что Роналду был лучшим в Серии А по показателю эффективности на поле.

В ноябре португальский нападающий сыграл три матча за «Ювентус» в чемпионате Италии и отметился пятью забитыми голами.

Напомним, что в октябре Роналду заразился коронавирусом в расположении сборной Португалии и пропустил несколько матчей национальной команды и «Ювентуса».

Контракт 35-летнего форварда с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.