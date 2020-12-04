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Михайлович: «Я бы смог победить Лукаку только в боксерском ринге»

04 Декабря 2020, 16:15,

Global Look Press

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович высказался о нападающем «Интера» Ромелу Лукаку.

«Будучи футболистом, я бы не смог остановить Лукаку, он сильнее, быстрее и крупнее меня. Возможно, я бы смог бы победить Ромелу в боксёрском ринге, но на футбольном поле, где нельзя наносить запрещенные удары, я бы не понимал, как это сделать», - цитирует Михайловича Football Italia.

Матч между «Болоньей» и «Интером» состоится завтра, 5 ноября, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Лукаку в нынешнем сезоне сыграл двенадцать матчей за «Интер» во всех турнирах, забил одиннадцать голов и отдал две голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ромелу Лукаку, Синиша Михайлович
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