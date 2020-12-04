Бывший спортивный директор «Ромы» Петрачи: «Ювентусу» очень нравится Дзаньоло»

Бывший спортивный директор «Ромы» Джанлука Петрачи заявил, что «Ювентус» хотел бы видеть у себя полузащитника римского клуба Николу Дзаньоло.

«Ювентусу» всегда нравился Дзаньоло, они заинтересованы в нём. Никола – огромный талант. Он всегда вёл себя хорошо, когда я работал в клубе. Сейчас он становится более зрелым. Дзаньоло выглядит старше своего возраста, потому что ему пришлось преодолеть личные трудности», - цитирует Петрачи Sportitalia.

21-летний итальянец на данный момент восстанавливается от разрыва крестообразных связок. Контракт Дзаньоло с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.