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Бывший спортивный директор «Ромы» Петрачи: «Ювентусу» очень нравится Дзаньоло»

04 Декабря 2020, 14:32,

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Бывший спортивный директор «Ромы» Джанлука Петрачи заявил, что «Ювентус» хотел бы видеть у себя полузащитника римского клуба Николу Дзаньоло.

«Ювентусу» всегда нравился Дзаньоло, они заинтересованы в нём. Никола – огромный талант. Он всегда вёл себя хорошо, когда я работал в клубе. Сейчас он становится более зрелым. Дзаньоло выглядит старше своего возраста, потому что ему пришлось преодолеть личные трудности», - цитирует Петрачи Sportitalia.

21-летний итальянец на данный момент восстанавливается от разрыва крестообразных связок. Контракт Дзаньоло с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Рома, Николо Дзаньоло, Джанлука Петрачи
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Комментарии (1)
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beorn_n
04 Декабря 2020, 14:49

Если и нравился то только до травмы. А у него их аж 2 подряд. После такого игрок на прежний уровень может и не выйти никогда.

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