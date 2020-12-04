«Милан» продлит контракт с Кесси

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04 Декабря 2020, 00:39,
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«Милан» ведёт переговоры о продлении контракта с полузащитником Франком Кесси.
Как сообщает журналист Даниэле Лонго в «Твиттере», новое соглашение футболиста с клубом будет рассчитано до июня 2024 года. Отмечается, что «Милан» хочет ускорить переговоры и закрыть сделку уже в январе.
23-летний полузащитник перешёл в «Милан» прошлым летом из «Аталанты», сумма трансферна составила 24 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Кесси сыграл шестнадцать матчей за «Милан» во всех турнирах, забил три гола и отдал две голевые передачи. Контракт Франца с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, Франк Кесси