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«Милан» продлит контракт с Кесси

04 Декабря 2020, 00:39,

Global Look Press

«Милан» ведёт переговоры о продлении контракта с полузащитником Франком Кесси.

Как сообщает журналист Даниэле Лонго в «Твиттере», новое соглашение футболиста с клубом будет рассчитано до июня 2024 года. Отмечается, что «Милан» хочет ускорить переговоры и закрыть сделку уже в январе.

23-летний полузащитник перешёл в «Милан» прошлым летом из «Аталанты», сумма трансферна составила 24 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Кесси сыграл шестнадцать матчей за «Милан» во всех турнирах, забил три гола и отдал две голевые передачи. Контракт Франца с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Франк Кесси
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