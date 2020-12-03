Мальдини: «Ибрагимович может подтолкнуть вас к результату, который может показаться невозможным»

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03 Декабря 2020, 20:53,
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Технический директор «Милана» Паоло Мальдини ответил на вопрос о контрактах нескольких футболистов клуба.
«Мы никуда не торопимся, встречи с представителями футболистов уже запланированы. Это непрерывный процесс, переговоры с Доннаруммой и Чалханоглу продолжаются уже долгое время, мы работаем над заключением новых соглашений.
Мне нравится, что наша команда закладывает фундамент. Ибрагимович может подтолкнуть всех к результату, который может показаться невозможным, эта черта свойственна чемпионам.
Сакки в «Милане» всегда говорил нам, что мы должны играть лучше любого соперника. У нас сейчас прекрасный настрой, который мы хотим сохранить», - цитирует Мальдини Sky Sport Italia.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Джанлуиджи Доннарумма, Паоло Мальдини, Хакан Чалханоглу