Мальдини: «Ибрагимович может подтолкнуть вас к результату, который может показаться невозможным»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини ответил на вопрос о контрактах нескольких футболистов клуба.

«Мы никуда не торопимся, встречи с представителями футболистов уже запланированы. Это непрерывный процесс, переговоры с Доннаруммой и Чалханоглу продолжаются уже долгое время, мы работаем над заключением новых соглашений.

Мне нравится, что наша команда закладывает фундамент. Ибрагимович может подтолкнуть всех к результату, который может показаться невозможным, эта черта свойственна чемпионам.

Сакки в «Милане» всегда говорил нам, что мы должны играть лучше любого соперника. У нас сейчас прекрасный настрой, который мы хотим сохранить», - цитирует Мальдини Sky Sport Italia.