Мората – о Роналду: «Остальным игрокам потребуется 20 футбольных карьер, чтобы забить 750 голов»

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03 Декабря 2020, 20:13,
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Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората высказался о своем одноклубнике Криштиану Роналду, который вчера забил 750-й гол в карьере.
«На него можно только смотреть и восхищаться. 750 голов – это невероятно. Другим футболистам потребуется 20 карьер, чтобы забить столько. Нужно получать удовольствие, работая с Роналду. Каждый день с ним – это подарок для команды», - цитирует испанского нападающего cadenaser.
Напомним, что вчера «Ювентус» на своём поле уверенно разобрался с киевским «Динамо» (3:0) в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Мората и Роналду отметились забитыми голами в ворота киевлян.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Криштиану Роналду, Альваро Мората