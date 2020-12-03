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​Милик, от которого отказался «Наполи», может перейти в «Атлетико»

03 Декабря 2020, 18:41,

Global Look Press

Нападающий Аркадиуш Милик может перебраться в Испанию в зимнее трансферное окно. Об этом на своих страницах сообщает AS.

По данным источника, интерес к Милику проявляет «Атлетико», которому нужен ещё один игрок в линию атаки.

Напомним, Милик в настоящее время не играет за «Наполи», поскольку его не включили в заявку команды на Серию А и Лигу Европы. В октябре поляк давал интервью, в котором сказал, что клуб несправедливо отнёсся к нему за отказ продлить контракт.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 26-летнего Милика в 27 миллионов евро. Он перешёл в «Наполи» в 2016 году.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Атлетико Мадрид, Наполи, Трансферы футбола - зима 2021, Аркадиуш Милик
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