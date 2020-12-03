Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Демирал пропустит как минимум десять дней

03 Декабря 2020, 18:34,

Global Look Press

«Ювентус» на своём официальном сайте сообщил о состоянии защитника Мериха Демирала. Только восстановившийся после повреждения футболист снова получил травму и был заменён в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо» в среду.

Туринский клуб сообщил, что обследование выявило о Демирала лёгкую травму правого бедра. Через десять дней состояние футболиста будет оценено снова.

Мерих Демирал точно пропустит матчи «Ювентуса» против «Торино» и» Дженоа» в чемпионате Италии, а также матч против «Барселоны» в Лиге чемпионов. Футболист рискует пропустить и более длительный срок.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Мерих Демирал
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
Порадовались за «Краснодар», продолжаем позор: «Зенит» мощно получил в Брюгге и забронировал последнее место
Порадовались за «Краснодар», продолжаем позор: «Зенит» мощно получил в Брюгге и забронировал последнее место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола