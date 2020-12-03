​Демирал пропустит как минимум десять дней

«Ювентус» на своём официальном сайте сообщил о состоянии защитника Мериха Демирала. Только восстановившийся после повреждения футболист снова получил травму и был заменён в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо» в среду.

Туринский клуб сообщил, что обследование выявило о Демирала лёгкую травму правого бедра. Через десять дней состояние футболиста будет оценено снова.

Мерих Демирал точно пропустит матчи «Ювентуса» против «Торино» и» Дженоа» в чемпионате Италии, а также матч против «Барселоны» в Лиге чемпионов. Футболист рискует пропустить и более длительный срок.