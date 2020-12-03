​Конфликта нет: Гасперини не накажет капитана «Аталанты»

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03 Декабря 2020, 15:05,
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Между главным тренером «Аталанты» Джаном Пьеро Гасперини и её капитаном Алехандро Гомесом нет никаких проблем. Как сообщает Corriere di Bergamo, их разногласия в матче против «Митьюлланда» не будут иметь никаких последствий, в том числе в виде штрафных санкций.
Напомним, в игре Лиги чемпионов против датского клуба Гомес был заменён в перерыве. По ходу первого тайма Гасперини попросил капитана оставаться играть справа, на что футболист ответил «нет». Это было хорошо слышно, ведь игра проходила при пустых трибунах.
Как сообщает источник, Гасперини и Гомес воспринимают ситуацию как рабочую, связанную с желанием тренера и капитана победить.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини, Алехандро Гомес