​Конфликта нет: Гасперини не накажет капитана «Аталанты»

Между главным тренером «Аталанты» Джаном Пьеро Гасперини и её капитаном Алехандро Гомесом нет никаких проблем. Как сообщает Corriere di Bergamo, их разногласия в матче против «Митьюлланда» не будут иметь никаких последствий, в том числе в виде штрафных санкций.

Напомним, в игре Лиги чемпионов против датского клуба Гомес был заменён в перерыве. По ходу первого тайма Гасперини попросил капитана оставаться играть справа, на что футболист ответил «нет». Это было хорошо слышно, ведь игра проходила при пустых трибунах.

Как сообщает источник, Гасперини и Гомес воспринимают ситуацию как рабочую, связанную с желанием тренера и капитана победить.