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​Конфликта нет: Гасперини не накажет капитана «Аталанты»

03 Декабря 2020, 15:05,

Global Look Press

Между главным тренером «Аталанты» Джаном Пьеро Гасперини и её капитаном Алехандро Гомесом нет никаких проблем. Как сообщает Corriere di Bergamo, их разногласия в матче против «Митьюлланда» не будут иметь никаких последствий, в том числе в виде штрафных санкций.

Напомним, в игре Лиги чемпионов против датского клуба Гомес был заменён в перерыве. По ходу первого тайма Гасперини попросил капитана оставаться играть справа, на что футболист ответил «нет». Это было хорошо слышно, ведь игра проходила при пустых трибунах.

Как сообщает источник, Гасперини и Гомес воспринимают ситуацию как рабочую, связанную с желанием тренера и капитана победить.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини, Алехандро Гомес
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