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Паратичи поддержал Пирло

02 Декабря 2020, 23:22,

twitter.com

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи выразил поддержку главному тренеру туринского клуба Андреа Пирло.

«Пирло с каждым днём всё больше и больше осваивается на новой должности. Андреа – умный человек, а о футбольном интеллекте и говорить не приходится.

«Ювентус» - это образ жизни. Получить опыт работы в таком клубе – это огромное счастье для любого человека. В этом сезоне мы выбрали новый путь и с энтузиазмом идём по нему, преодолевая взлёты и падения», - цитирует Паратичи Sky Skort Italia.

После девяти туров «Ювентус» занимает четвёртую строчку в Серии А, отставая от лидирующего «Милана» на шесть очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Андреа Пирло, Фабио Паратичи
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