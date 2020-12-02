Паратичи поддержал Пирло

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи выразил поддержку главному тренеру туринского клуба Андреа Пирло.

«Пирло с каждым днём всё больше и больше осваивается на новой должности. Андреа – умный человек, а о футбольном интеллекте и говорить не приходится.

«Ювентус» - это образ жизни. Получить опыт работы в таком клубе – это огромное счастье для любого человека. В этом сезоне мы выбрали новый путь и с энтузиазмом идём по нему, преодолевая взлёты и падения», - цитирует Паратичи Sky Skort Italia.

После девяти туров «Ювентус» занимает четвёртую строчку в Серии А, отставая от лидирующего «Милана» на шесть очков.