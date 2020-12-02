Пиоли вылечился от коронавируса: «Я очень скучал по повседневной работе»

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли рассказал о возвращении к работе после выздоровления от коронавируса.

«Я очень скучал по повседневной работе. Прошли долгие восемнадцать дней. Прошлой ночью, когда мне сказали, что тест на коронавирус отрицательный, то я не мог уснуть, потому что с нетерпением ждал возвращения.

Я хочу поблагодарить клуб, потому что они сделали всё, чтобы мне было комфортно работать удаленно. Спасибо всем болельщикам, которые поддерживали меня, огромное спасибо команде за то, что заставили меня гордиться. И, конечно, спасибо тем, кто заменял меня.

Мне повезло, у меня были некоторые симптомы, но в целом я легко перенес коронавирус», - цитирует Пиоли Football Italia.