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Недвед: «У «Ювентуса» нет зависимости от Роналду»

02 Декабря 2020, 22:37,

Global Look Press

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед считает, что у туринцев нет зависимости от португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Роналду? Я знаю, что он собирается забить 750 голов за свою карьеру, но могу вам точно сказать, что мы не зависим от Криштиану.

Очевидно, что любой команде в мире будет не хватать игрока такого уровня. Его присутствие помогает коллективу с точки зрения характера, как и в случае с Бонуччи, Кьеллини и Буффоном», - цитирует Недведа Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне 35-летний португалец сыграл семь матчей за «Ювентус», забил девять голов и отдал одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Павел Недвед
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