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Чалханоглу требует от «Милана» двукратное увеличение зарплаты

02 Декабря 2020, 21:17,

Global Look Press

Лидер «Милана» Хакан Чалханоглу продолжает вести переговоры с клубом о продлении контракта.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, турецкий полузащитник согласен заключить новое соглашение только в том случае, если его зарплата увеличится вдвое. Отмечается, что в летнее трансферное окно футболистом активно интересовался «Милан».

Контракт 26-летнего Чалханоглу с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл четырнадцать матчей за итальянский клуб во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Хакан Чалханоглу
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