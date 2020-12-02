Чалханоглу требует от «Милана» двукратное увеличение зарплаты

Лидер «Милана» Хакан Чалханоглу продолжает вести переговоры с клубом о продлении контракта.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, турецкий полузащитник согласен заключить новое соглашение только в том случае, если его зарплата увеличится вдвое. Отмечается, что в летнее трансферное окно футболистом активно интересовался «Милан».

Контракт 26-летнего Чалханоглу с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл четырнадцать матчей за итальянский клуб во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи.