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Гаттузо: «Я жду от Инсинье большего»

02 Декабря 2020, 20:48,

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Наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо пообщался с журналистами перед матчем против «АЗ Алкмара» в групповом этапе Лиги Европы.

«Это будет сложная игра. Они не проигрываю у себя в чемпионате. Если вы дадите им шанс, то они им несомненно воспользуются. Мы относимся к сопернику с уважением.

Класса недостаточно, чтобы побеждать все игры, но иногда этого хватает. Если кто-то считает, что мы способны победить, не выкладываясь на полную, то этому футболисту не стоит играть завтра.

Инсинье? Я всё ещё жду большего от него. Конечно, я не могу ничего ему сказать, Лоренцо является капитаном, ему уже не 22 года. Я хочу его видеть менее серьезным и более веселым, он и сам знает это», - цитирует Гаттузо Sky Sport.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо, Лоренцо Инсинье
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