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Сын Марадоны считает, что «Барселона» должна вывести десятый номер из обращения

02 Декабря 2020, 20:39,

Global Look Press

Диего Армандо Марадона-младший, являющийся сыном легенды аргентинского футбола Диего Марадоны, считает, что все клубы, за которые выступал его отец, должны вывести десятый номер из обращения.

«Считаю, что все клубы, за которые выступал отец, в том числе и «Барселона», должны вывести десятый номер из обращения. Я даже не сомневаюсь в том, что так нужно сделать. Но всё это вторично, сейчас я сосредоточен на том, чтобы восстановиться от этой тяжёлой ситуации. Надеюсь, что мне станет легче.

Празднование Месси? Я был тронут. Это были очень эмоциональные дни. Такой красивый жест довёл меня до слёз», - цитирует Марадону-младшего Marca.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Диего Марадона
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Комментарии (5)
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0
_JeeP___1897
02 Декабря 2020, 21:59

Вы не правы, эта идея имеет место быть, было бы справедливо. Все же Игроки уникумы имеют на это право. Но что касаемо Барселоны, то я думаю такое можно будет осуществить, но дождавшись ухода из него Месси. Он тоже очень знаковая фигура в футбольной истории.

0
ингерман
02 Декабря 2020, 21:22

ай какая хорошая идея! )))

0
Juve164
02 Декабря 2020, 21:04

Сын похоже тоже наркоман. Ни один клуб не выведет самый продаваемый номер из обращения..

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0
beorn_n
02 Декабря 2020, 20:52

Должны?) Он че там докуривает то что досталось от папашки?

0
yurock86
02 Декабря 2020, 20:49
Ага, точно, все клубы взяли и вывели, не смеши. Клубы не обязаны Марадоне.
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