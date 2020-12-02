Сын Марадоны считает, что «Барселона» должна вывести десятый номер из обращения

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02 Декабря 2020, 20:39,
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Диего Армандо Марадона-младший, являющийся сыном легенды аргентинского футбола Диего Марадоны, считает, что все клубы, за которые выступал его отец, должны вывести десятый номер из обращения.
«Считаю, что все клубы, за которые выступал отец, в том числе и «Барселона», должны вывести десятый номер из обращения. Я даже не сомневаюсь в том, что так нужно сделать. Но всё это вторично, сейчас я сосредоточен на том, чтобы восстановиться от этой тяжёлой ситуации. Надеюсь, что мне станет легче.
Празднование Месси? Я был тронут. Это были очень эмоциональные дни. Такой красивый жест довёл меня до слёз», - цитирует Марадону-младшего Marca.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Диего Марадона
Вы не правы, эта идея имеет место быть, было бы справедливо. Все же Игроки уникумы имеют на это право. Но что касаемо Барселоны, то я думаю такое можно будет осуществить, но дождавшись ухода из него Месси. Он тоже очень знаковая фигура в футбольной истории.
ай какая хорошая идея! )))
Сын похоже тоже наркоман. Ни один клуб не выведет самый продаваемый номер из обращения..
Должны?) Он че там докуривает то что досталось от папашки?