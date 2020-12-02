Сын Марадоны считает, что «Барселона» должна вывести десятый номер из обращения

Диего Армандо Марадона-младший, являющийся сыном легенды аргентинского футбола Диего Марадоны, считает, что все клубы, за которые выступал его отец, должны вывести десятый номер из обращения.

«Считаю, что все клубы, за которые выступал отец, в том числе и «Барселона», должны вывести десятый номер из обращения. Я даже не сомневаюсь в том, что так нужно сделать. Но всё это вторично, сейчас я сосредоточен на том, чтобы восстановиться от этой тяжёлой ситуации. Надеюсь, что мне станет легче.

Празднование Месси? Я был тронут. Это были очень эмоциональные дни. Такой красивый жест довёл меня до слёз», - цитирует Марадону-младшего Marca.