Новый владелец «Ромы» не отчитывал команду в раздевалке

Не так давно в «Роме» сменился владелец – Дэн Фридкин выкупил римский клуб у Джеймса Паллотты. Ходили слухи, что после поражения от «Наполи» в чемпионате Италии со счётом 0:4 на минувших выходных Фридкин ворвался в раздевалку своей команды и жёстко отчитал футболистов за этот результат.

«Это неправда», - сказал на пресс-конференции главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека.

«С тех пор, как я стал главным тренером «Ромы, я всегда с уважением относился к работе журналистов. Но эта новость – огромная ложь», - поделился португальский тренер своими мыслями.

В четверг в Лиге Европы «Рома» сыграет против «Янг Бойз».