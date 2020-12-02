​Инсинье начал переговоры с «Наполи» о новом контракте

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье начал переговоры с клубом о продлении контракта через своего агента Винченцо Писакане. Об этом на своих страницах сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Действующий контракт Инсинье с «Наполи» рассчитан до конца сезона 2021/2022. Футболист зарабатывает ежегодно 4,5 миллиона евро. Отмечается, что агент форварда будет просить увеличения зарплаты на один миллион в год.

По данным источника, переговоры должны пройти легко, поскольку обе стороны заинтересованы в пролонгации договора. Инсинье настроен завершить свою карьеру в «Наполи».