«Ювентус» обжалует дисквалификацию Мораты на два матча

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората уже после финального свистка в субботнем матче чемпионата Италии против «Беневенто» (1:1) получил красную карточку. Позже испанец был дисквалифицирован на два матча по причине неуважительного общения к судье.

Как сообщает Corriere di Torino, «старая синьора» не согласна с наказанием для Мораты и подаст апелляцию.

Если апелляция не даст результата, Мората пропустит ближайшие матчи «Ювентуса» в чемпионате Италии против «Торино» и «Дженоа».

В одиннадцати матчах сезона 2020/2021 Альваро Мората забил восемь голов и отдал три результативных паса партнёрам.