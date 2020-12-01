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Мората дисквалифицирован на два матча

01 Декабря 2020, 19:13,

Global Look Press

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората получил красную карточку после матча с «Беневенто» (1:1).

Дисциплинарная комиссия приняла решение дисквалифицировать испанского футболиста на два матча из-за неуважительного поведения по отношению к судье.

Напомним, что Мората был недоволен тем, что арбитр не стал назначать пенальти в ворота «Беневенто» после одного из эпизодов.

Таким образом, Мората пропустит матчи против «Торино» и «Дженоа».

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий сыграл одиннадцать матчей за «Ювентус» во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три голевые передачи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Альваро Мората
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Комментарии (1)
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beorn_n
01 Декабря 2020, 19:59

Как же судей раздражает критика их судейства.. На штрафы нужно сажать их всех

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