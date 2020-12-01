Мората дисквалифицирован на два матча

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората получил красную карточку после матча с «Беневенто» (1:1).

Дисциплинарная комиссия приняла решение дисквалифицировать испанского футболиста на два матча из-за неуважительного поведения по отношению к судье.

Напомним, что Мората был недоволен тем, что арбитр не стал назначать пенальти в ворота «Беневенто» после одного из эпизодов.

Таким образом, Мората пропустит матчи против «Торино» и «Дженоа».

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий сыграл одиннадцать матчей за «Ювентус» во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три голевые передачи.