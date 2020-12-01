Кьеллини вновь получил травму и не сыграет с «Динамо»

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01 Декабря 2020, 18:53,
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Защитник и капитан сборной Италии и «Ювентуса» Джорджо Кьеллини вновь почувствовал дискомфорт в правом бедре.
Как сообщает Goal, Кьеллини не смог завершить тренировку туринского клуба перед матчем с киевским «Динамо».
Напомним, что лидер обороны «Ювентуса» вернулся в общую группу лишь в понедельник, пропустив почти всю первую половину сезона.
36-летний итальянец принял участие лишь в четырёх матчах «Ювентуса» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился.
Матч между «Ювентусом» и киевским «Динамо» состоится завтра, 2 ноября, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Джорджо Кьеллини