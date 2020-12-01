Пирло: «Я не переживаю из-за результата матча с «Беневенто»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло пообщался с прессой перед матчем против киевского «Динамо» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Завтра мы выпустим на поле лучших игроков, потому что все матчи важны. Я не переживаю из-за результата матча с «Беневенто», мы играли на победу, но не смогли довести дело до желаемого результата. Мы проанализировали игру и постараемся извлечь уроки из ошибок, которые мы сделали.

Мы должны показать желание добиваться результата и лучше управлять отдельными моментами в матче», - цитирует Пирло Football Italia.

Матч между «Ювентусом» и «Динамо» состоится завтра, 2 ноября.