Капелло: «Общественность недооценивает заслуги Пиоли»

Известный итальянский специалист Фабио Капелло лестно отозвался о главном тренере «Милана» Стефано Пиоли.

«Я считаю, что огромные заслуги Пиоли не до конца признаны общественностью. Он показывал себя тренером с идеями и индивидуальностью в «Лацио» и «Фиорентине». Ему необходимо время и доверие. Оставить его прошлым летом было правильном решением, сейчас Стефано это доказывает.

«Милан» - претендент на чемпионство. Каждый клуб должен мечтать и мыслить масштабно, «Милан» может делать это сейчас. Победа над «Наполи» продемонстрировала впечатляющую силу «Милана». Они показываю себя с очень хорошей стороны, как великая команда. Они заслуживаю того, где сейчас находятся», - цитирует Капелло Corriere della Sera.