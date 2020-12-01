Де Пауль: «Никогда не попрошу «Удинезе» продать меня»

Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль заявил, что никогда не попросит итальянский клуб расстаться с ним. В летнее трансферное окно аргентинцем активно интересовался «Зенит».

«Я никогда не попрошу «Удинезе» продать меня, не буду пытаться уйти. Мне здесь хорошо, клуб вырастил меня, я не собираюсь их бросать.

Дибала? Мне очень жаль, что его не было в последних двух матчах сборной Аргентины. Мы с ним хороший друзья, он является великим чемпионом. Мне очень жаль, что сейчас в его карьере не лучший период, но я уверен, что в скором времени он вернётся на свой уровень.

Смерть Марадоны? Мы все скучаем по Диего, Аргентина многим ему обязана», - цитирует де Пауля SportItalia.