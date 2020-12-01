Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Шомуродов забил первый гол за «Дженоа»

01 Декабря 2020, 00:18,

ФК "Ростов"

В рамках девятого тура чемпионата Италии «Дженоа» на своём поле принимает «Парму».

На 61-й минуте забитым голом отметился нападающий хозяев Элдор Шомуродов, подкарауливший отскок мяча в чужой штрафной площади. Отметим, что это первый гол 25-летнего форварда за итальянский клуб.

На данный момент идёт 70-я минута матча, «Парма» впереди со счётом 2:1.

Отметим, что Шомуродов проводит четвёртый матч за «Дженоа» в Серии А.

Напомним, что нападающий сборной Узбекистана перешёл в «Дженоа» из «Ростова» в летнее трансферное окно за семь с половиной миллионов евро, заключив долгосрочный контракт с итальянским клубом.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Дженоа, Элдор Шомуродов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола