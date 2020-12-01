Шомуродов забил первый гол за «Дженоа»

В рамках девятого тура чемпионата Италии «Дженоа» на своём поле принимает «Парму».

На 61-й минуте забитым голом отметился нападающий хозяев Элдор Шомуродов, подкарауливший отскок мяча в чужой штрафной площади. Отметим, что это первый гол 25-летнего форварда за итальянский клуб.

На данный момент идёт 70-я минута матча, «Парма» впереди со счётом 2:1.

Отметим, что Шомуродов проводит четвёртый матч за «Дженоа» в Серии А.

Напомним, что нападающий сборной Узбекистана перешёл в «Дженоа» из «Ростова» в летнее трансферное окно за семь с половиной миллионов евро, заключив долгосрочный контракт с итальянским клубом.