|
30 Ноября 2020, 21:22,
|
|
Защитник «Ромы» Мараш Кумбулла вылечился от коронавируса.
Футболист на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что после прохождения медицинского осмотра он должен вернуться к тренировкам с клубом и может принять участие в ближайшем матче.
20-летний защитникперешёл в «Рому» на правах аренды из «Вероны» в летнее трансферное окно. В соглашении прописано обязательное право Кумбуллы.
Албаец уже успел сыграть восемь матчей за римский клуб во всех турнирах и отметился двумя забитыми голами. Трансферная стоимость защитника по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рома, Мараш Кумбулла