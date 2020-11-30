Защитник «Ромы» Мараш Кумбулла вылечился от коронавируса.

Футболист на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что после прохождения медицинского осмотра он должен вернуться к тренировкам с клубом и может принять участие в ближайшем матче.

20-летний защитникперешёл в «Рому» на правах аренды из «Вероны» в летнее трансферное окно. В соглашении прописано обязательное право Кумбуллы.

Албаец уже успел сыграть восемь матчей за римский клуб во всех турнирах и отметился двумя забитыми голами. Трансферная стоимость защитника по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.