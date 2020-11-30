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​Роналду сам решает, когда не играть

30 Ноября 2020, 19:28,

Global Look Press

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сам решает, когда ему не играть, учитывая своё состояние. Об этом сообщает Il Corriere della Sera.

В субботу Роналду не сыграл в чемпионате Италии против «Беневенто», получив время на отдых. По данным источника, такое решение звёздный португалец принял сам.

Ожидается, что Роналду вернётся на футбольное поле в среду, когда «Ювентус» на своём поле сыграет против киевского «Динамо» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

В семи матчах текущего сезона в чемпионате и Лиге чемпионов Криштиану Роналду забил девять голов и отдал один результативный пас.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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