​Роналду сам решает, когда не играть

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30 Ноября 2020, 19:28,
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сам решает, когда ему не играть, учитывая своё состояние. Об этом сообщает Il Corriere della Sera.
В субботу Роналду не сыграл в чемпионате Италии против «Беневенто», получив время на отдых. По данным источника, такое решение звёздный португалец принял сам.
Ожидается, что Роналду вернётся на футбольное поле в среду, когда «Ювентус» на своём поле сыграет против киевского «Динамо» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.
В семи матчах текущего сезона в чемпионате и Лиге чемпионов Криштиану Роналду забил девять голов и отдал один результативный пас.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду