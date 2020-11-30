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​Игроки «Ювентуса» не понимают, почему Пирло не обсуждает с ними тактику

30 Ноября 2020, 18:59,

Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло не обсуждает с футболистами тактические вопросы, что сбивает игроков с толку. Как сообщает Il Corriere della Sera, вместо Пирло тактику с командой обсуждает Игор Тудор, а во время игр инструкции даёт Роберто Баронио.

Отмечается, что молчание Пирло о тактике накладывает отпечаток на команду. Так, например, Пауло Дибала и Деян Кулушевски не совсем понимают, чего от них требует тренер на тактическом уровне. Тоже самое касается некоторых полузащитников, особенно тех, кто ориентирован на оборону.

Напомним, Андреа Пирло возглавил «Ювентус» летом.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Пауло Дибала, Андреа Пирло, Деян Кулушевски
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