​Игроки «Ювентуса» не понимают, почему Пирло не обсуждает с ними тактику

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло не обсуждает с футболистами тактические вопросы, что сбивает игроков с толку. Как сообщает Il Corriere della Sera, вместо Пирло тактику с командой обсуждает Игор Тудор, а во время игр инструкции даёт Роберто Баронио.

Отмечается, что молчание Пирло о тактике накладывает отпечаток на команду. Так, например, Пауло Дибала и Деян Кулушевски не совсем понимают, чего от них требует тренер на тактическом уровне. Тоже самое касается некоторых полузащитников, особенно тех, кто ориентирован на оборону.

Напомним, Андреа Пирло возглавил «Ювентус» летом.