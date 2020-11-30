Ибрагимович: «Каждый раз на поле я чувствую себя ребёнком, который впервые ест конфеты»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался по поводу своих выступлений в этом сезоне.

«Я вернулся, чтобы поменять «Милан». Я оказываю большое давление на своих партнёров по команде. Не имеет значения, молоды вы или стары, потому что если вы здесь оказались, вы достаточно хороши.

Каждый раз, когда я выхожу на поле, я чувствую себя ребёнком, который впервые ест конфеты», - рассказал Ибрагимович в интервью УЕФА.

В десяти матчах текущего сезона Ибрагимович записал на свой счёт одиннадцать забитых мячей. Златан возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Италии.