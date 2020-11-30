«Милан» хочет выкупить Диаса у «Реала»

Атакующий полузащитник Браим Диас, выступающий на правах аренды за «Милан», может остаться в итальянском клубе на постоянной основе. Об этом рассказал спортивный директор клуба Фредерик Массара.

«Диас очень успешно играет. Мы рады и довольны им. Браим многое может дать команде. Его будущее мы обсудим с «Реалом» в ближайшие месяцы», - приводит слова функционера издание AS.

Стоит отметить, что в арендном договоре между сторонами не предусмотрена опция выкупа 21-летнего испанского футболиста.

В текущем сезоне чемпионата Италии Диас провел шесть матчей, записав себе в актив один гол и одну результативную передачу.