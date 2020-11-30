Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Милан» хочет выкупить Диаса у «Реала»

30 Ноября 2020, 13:25,


Атакующий полузащитник Браим Диас, выступающий на правах аренды за «Милан», может остаться в итальянском клубе на постоянной основе. Об этом рассказал спортивный директор клуба Фредерик Массара.

«Диас очень успешно играет. Мы рады и довольны им. Браим многое может дать команде. Его будущее мы обсудим с «Реалом» в ближайшие месяцы», - приводит слова функционера издание AS.

Стоит отметить, что в арендном договоре между сторонами не предусмотрена опция выкупа 21-летнего испанского футболиста.

В текущем сезоне чемпионата Италии Диас провел шесть матчей, записав себе в актив один гол и одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Браим Диас
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