«Милан» хочет выкупить Диаса у «Реала»

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30 Ноября 2020, 13:25,
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Атакующий полузащитник Браим Диас, выступающий на правах аренды за «Милан», может остаться в итальянском клубе на постоянной основе. Об этом рассказал спортивный директор клуба Фредерик Массара.
«Диас очень успешно играет. Мы рады и довольны им. Браим многое может дать команде. Его будущее мы обсудим с «Реалом» в ближайшие месяцы», - приводит слова функционера издание AS.
Стоит отметить, что в арендном договоре между сторонами не предусмотрена опция выкупа 21-летнего испанского футболиста.
В текущем сезоне чемпионата Италии Диас провел шесть матчей, записав себе в актив один гол и одну результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Браим Диас