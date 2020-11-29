Мэр Неаполя подтвердил, что стадион «Наполи» будет переименован в честь Марадоны

Мэр Неаполя Луиджи Де Магистрис подтвердил, что стадион «Наполи» будет переименован в честь легендарного аргентинца Диего Марадоны, который ушёл из жизни 25 ноября.

«Было предложено много замечательных идей, но было решено, что «Наполи» будет играть на стадионе Диего Армандо Марадоны», - написал мэр Неаполя в «Инстаграме».

Отмечается, что работы по переименованию стадиона уже ведутся. Предметы, которые фанаты оставили за пределами стадиона, будут храниться в специальной комнате на арене.

Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 годы.

Диего было 60 лет, совсем недавно он перенёс операцию на головном мозге и был выписан из больницы.