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Мэр Неаполя подтвердил, что стадион «Наполи» будет переименован в честь Марадоны

29 Ноября 2020, 23:36,

Global Look Press

Мэр Неаполя Луиджи Де Магистрис подтвердил, что стадион «Наполи» будет переименован в честь легендарного аргентинца Диего Марадоны, который ушёл из жизни 25 ноября.

«Было предложено много замечательных идей, но было решено, что «Наполи» будет играть на стадионе Диего Армандо Марадоны», - написал мэр Неаполя в «Инстаграме».

Отмечается, что работы по переименованию стадиона уже ведутся. Предметы, которые фанаты оставили за пределами стадиона, будут храниться в специальной комнате на арене.

Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 годы.

Диего было 60 лет, совсем недавно он перенёс операцию на головном мозге и был выписан из больницы.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Диего Марадона
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