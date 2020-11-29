Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Форестьери – о голе в ворота «Лацио»: «Чуть не заплакал, потому что Марадона был лучшим в мире»

29 Ноября 2020, 17:48,

Global Look Press

Нападающий «Удинезе» Фернандо Форестьери посвятил победу над «Лацио» (3:1) Диего Марадоне.

«Я очень рад, потому что долгое время не играл в Серии А и много работал на тренировках.

Мы победили очень сильную команду. Когда я забил, то чуть не заплакал, потому что Марадона был лучшим в мире. Он для меня вечен. Когда мы были детьми, то все хотели стать Диего. Я не знаю, где он сейчас, но хочу послать ему поцелуй, эта победа для него.

Мы давно не выигрывали в Риме, поэтому это вдвойне приятнее. Сегодняшний матч был прекрасен. Теперь нужно сосредоточиться на следующей игре», - цитирует Форестьери DAZN.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Диего Марадона, Фернандо Форестьери
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола