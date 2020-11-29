Форестьери – о голе в ворота «Лацио»: «Чуть не заплакал, потому что Марадона был лучшим в мире»

Нападающий «Удинезе» Фернандо Форестьери посвятил победу над «Лацио» (3:1) Диего Марадоне.

«Я очень рад, потому что долгое время не играл в Серии А и много работал на тренировках.

Мы победили очень сильную команду. Когда я забил, то чуть не заплакал, потому что Марадона был лучшим в мире. Он для меня вечен. Когда мы были детьми, то все хотели стать Диего. Я не знаю, где он сейчас, но хочу послать ему поцелуй, эта победа для него.

Мы давно не выигрывали в Риме, поэтому это вдвойне приятнее. Сегодняшний матч был прекрасен. Теперь нужно сосредоточиться на следующей игре», - цитирует Форестьери DAZN.